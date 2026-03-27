Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada 1792 sentetik ecza hapı, 440 mililitre likit sentetik uyuşturucu, 91,5 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 3 uyuşturucu hap ve 46 fişek ele geçirildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek