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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 109 gram sentetik uyuşturucu, 72 hap ve av tüfeği ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir kişinin adresine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 1 kilo 109 gram sentetik uyuşturucu, 72 uyuşturucu hap, av tüfeği ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
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