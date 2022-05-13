Samsun'da üreticilere 4 bin 400 aronya fidesi dağıtıldı - Haberler

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle alınan 4 bin 400 aronya fidesi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde üreticilere verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, aronya meyvesinin Kuzey Amerika'da doğal olarak yetiştiğini, başta Polonya olmak üzere Çekya, Slovakya, Almanya ve Ukrayna'da da yetiştirildiğini söyledi.

Samsun'da 2020 yılında 10 dekar alanda aronya yetiştiriciliğine deneme amacıyla başladıklarını belirten Sağlım, bunda da başarı sağladıklarını vurguladı.

Aronya yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için Bakanlığın desteğiyle 4 bin 400 fide alımı gerçekleştirdiklerini anlatan Sağlam, "10 üreticimize 20 dönüm arazide ekilmesi için yüzde 75'i hibe olarak fidelerin dağıtımını yaptık. Aronya, çok geniş toprak tipinde yetiştirilmeye uygun, çok yıllık ve çalı formatında üzümsü bir meyvedir." dedi.

Sağlam, aronyanın taze ve dondurulmuş olarak tüketilebileceğine işaret ederek, "Aronya fidesinin 2 veya 3 yıl içinde meyve vermeye başlaması sayesinde çiftçilerimizin gelir çeşitliliğini artırması anlamında çok önemli bir meyvedir." ifadesini kullandı.

Aronya fidesi dağıtım törenine Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan ve üreticiler katıldı.