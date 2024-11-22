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Samsun'da Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Tamamlandı

Samsun'da Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Tamamlandı
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Samsun'da düzenlenen 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği, 20 Kasım'da başladı ve ödül töreni ile sona erdi. Şenliğe 18 ülkeden 180 proje ve toplamda 250 öğrenci katıldı. Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ödül alan öğrencileri tebrik etti.

Samsun'da, farklı ülkelerden 70, Türkiye'den 180 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen "7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği" ödül töreniyle son buldu.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 20 Kasım'da başlayan ve 18 ülkeden 180 projenin katıldığı şenliğin son gününde ödül töreni düzenlendi.

Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve diğer katılımcılar, jüri üyelerinin değerlendirdiği 10 kategoride dereceye giren projelerin sahibi öğrencilere ödüllerini verdi.

Kırgızistan'dan gelen öğrenciler, ülkelerinin yöresel giysilerini Tavlı ve Doğan'a hediye etti.

Vali Tavlı, programda yaptığı konuşmada, dereceye giren öğrencileri kutladı.

Çocukları yetiştiren aileler ile öğretmenleri de tebrik eden Tavlı, "Türk dünyasının buluşma noktası Samsun'umuzdan bütün Türk dünyasına, gönül coğrafyamıza selam olsun." dedi.

Doğan da Samsun'un Türk dünyasının önemli bir buluşma noktası haline geldiğini ifade etti.

Ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getiren Doğan, "Öğrencilerimizi ülkelerine göndereceğiz. Gençlerimizin, her biri Samsun'un gönül elçileri olarak ülkelerine dönmüş olacak. Hem bilimle hem kültürle hem ortak noktalarını daha da artırma noktasında önemli kaynaşmaya da ev sahipliği yapmış olduk." diye konuştu.

Doğan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şenliğe, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, Gürcistan, Macaristan, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Romanya, Arnavutluk, KKTC, Irak, Tunus, Mısır ve Filistin'den 70, Türkiye'den ise 180 öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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