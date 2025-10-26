Samsun'da Uçurtma Festivali Renkli Görüntülere Sahipti

Samsun'un semaları renkli uçurtmalarla şenlendi.

Atakum sahilinde çocuklar ellerindeki uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Sahile gelen vatandaşlara renkli görüntüler sunan onlarca uçurtma, çocuklar da eğlenceli anlar yaşadı.

Hem çocuklar hem de aileler, sahilde keyifli vakit geçirirken, uçurtmaların gökyüzündeki renkli görüntüsü ilgi odağı oldu.