Samsun'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, diğer sürücü yaralandı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücülerden Mahmut Baş (46) yaralandı, annesi Gülcihan Baş (66) hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alaçam ilçesi Yakacık Mahallesi'nde sabah saatlerinde Mahmut Baş yönetimindeki 55 AIY 877 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 55 NS 388 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden Mahmut Baş yaralandı, yanındaki annesi Gülcihan Baş (66) ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahmut Baş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, kazanın ardından kaçan diğer araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.