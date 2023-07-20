Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Mahmut Baş'ın yaralandığı, annesi Gülcihan Baş'ın (66) ise yaşamını yitirdiği kazanın ardından kaçan sürücü Murat Kalay yakalanıp, tutuklandı.

?Kaza, dün sabah saatlerinde Alaçam ilçesinde meydana geldi. Mahmut Baş yönetimindeki 55 AIY 877 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat Kalay'ın kullandığı 55 NS 388 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Baş'ın kullandığı otomobilde bulunan annesi Gülcihan Baş (66) araçtan fırlayarak metrelerce yuvarlanarak hayatını kaybetti. Mahmut Baş ise yaralandı.

Diğer otomobilin sürücüsü Murat Kalay ise olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmayı yürüten polis, şüpheli sürücüyü dün akşam bir arkadaşının evinde yakaladı. Gözaltına alınan Murat Kalay, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Alaçam Adliyesine sevk edildi. Kalay, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.