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Samsun'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
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Samsun'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde silah, fişek ve alacak kayıtları ele geçirildi.

SAMSUN'da tefecilik yaptığı öne sürülen 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Tefecilik' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Atakum ve İlkadım ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 ruhsatsız tüfek, 54 tabanca fişeği, 18 av fişeği, borçlulara ait alacak kayıtlarının tutulduğu belirtilen ajanda ve not kağıtları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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