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Samsun'da denize giren 2 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da denize giren 2 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi
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Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren Suriye uyruklu 4 kişiden 2'si boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılanlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde denize giren Suriye uyruklu 4 kişiden 2'si, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 2 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denize giren Suriye uyruklu 4 kişiden Ahmed Omar (36) ile Muhammed Omar (41) boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesiyle Muhammed Omar, denizden çıkarılarak kurtarıldı. Ahmed Omar ise kıyıya vurduktan sonra çevrede bulunanlar tarafından sahile taşındı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren Ahmed Omar ile Muhammed Omar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ahmed Omar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yandan aile yakınlarının olay sonrası gözyaşı döktükleri görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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