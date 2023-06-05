Samsun'da Şiddetli Yağış Yolları Ulaşıma Kapattı

Samsun'un Kavak, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar çöktü, tarım arazileri su altında kaldı. Bafra ilçesinde 3 mahalleye ulaşımı sağlayan grup yolu kapandı.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Samsun'un Kavak, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde de sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle yollar çöktü, tarım arazileri su altında kaldı. Kavak ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde bir inşaatın istinat duvar çökünce yol kenarındaki kaldırım kaydı. Ekipler bölgeye müdahale etti.Bafra ilçesinde de sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşımı sağlayan grup yolu kapandı. Ozan Mahallesi girişinde köy grup yolunu bağlayan köprü, taşkın nedeniyle su altında kaldı.