Samsun'da şelalede başına kaya parçası düşen kişi öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde şelalede başına kaya parçası düşen kişi, yaşamını yitirdi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde şelalede başına kaya parçası düşen kişi, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kabaceviz Mahallesi'nde bulunan Kabaceviz Şelalesi'ne gezmeye giden O.G'nin (28) başına, sarp araziden kopan kaya parçası düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan muayenede, O.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Recep Bilek