Samsun'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Samsun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ladik ilçesinde ise dün akşam selde 1 kişi hayatını kaybettiği için eğitime 1 gün ara verildi.

SAMSUN'da bu sabah etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Dün akşam selde 1 kişinin yaşamını yitirdiği Ladik ilçesinde ise eğitime 1 gün ara verildi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Atatürk Bulvarı başta olmak üzere ara sokaklar suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda kaldı. Zemin katlardaki birçok ev ve iş yerini su bastı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve baskın yaşanan evlerdeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Dün akşam sel sularına kapılarak bir kişinin hayatını kaybettiği Ladik ilçesinde ise eğitime ara verildi. Ladik Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önleyici tedbir olarak 05.06.2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.