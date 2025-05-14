Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonunda 1 Kişi Yakalandı
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ve 97 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'daki ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, belirledikleri ikamette yaptıkları aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve 97 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.