Samsun'da Pompalı Tüfekle Cinayet: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'un Atakum ilçesinde, Gökhan Güney'in pompalı tüfekle vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay, çekiciye alınan aracın seyir halindeyken yaşanan tartışmanın ardından meydana geldi.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Akalan Mahallesi'nde Gökhan Güney'in çekici üzerindeki araçta pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan M.S, M.T, B.K. ile Ö.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Akalan Mahallesi'nde dün, arkadaş oldukları öğrenilen Gökhan Güney (24), M.S. (24), M.T. (23), B.K. (23) ile Ö.A. (22) arızalanan 41 ASK 177 plakalı cip için çekici çağırmıştı.

Çekiciye alınan araçtan seyir halindeyken bağrışma ve silah sesi gelmesi üzerine çekicinin sürücüsü, Toybelen Mahallesi'nde aracı durdurmuş, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Gökhan Güney, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Araçta bulunan M.S'nin polis ekiplerine elindeki tüfeğin sehven ateş aldığını beyan ettiği öğrenilmişti. Araçta 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
