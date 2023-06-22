Samsun'da patronunu öldüren sanık, silahın kendiliğinden ateş aldığını iddia etti

SAMSUN'da, 30 bin lira borçlu olduğu patronu Ümit Şahin'i (29) tabancayla başından vurarak öldürüp, cesedini ahşap sandığa koyarak boş araziye bırakan Onur Can Kaya (30), müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında yaptığı savunmasında, "Silahı elime aldığımda tetik baş parmağımdaydı. Silah ateş aldı ve ensesine saplandı" dedi.

Olay, geçen yıl 7 Aralık'ta, 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Perde dükkanı olan, evli ve 2 çocuk babası Ümit Şahin, yanında çalışan Onur Can Kaya'ya 30 bin lira borç verdi, bir süre sonra borcunu ödeyemediği gerekçesiyle, Kaya'nın annesine giderek senet imzalattı. Bu nedenle iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Can Kaya, Şahin'in arkasına geçip başına tabancayla ateş etti, ardından da cesedini ahşap bir sandığa koyup üstünü vidalayıp kapattı. Dükkanın dışına bıraktığı cesetten yayılan kokudan rahatsız olan çevre esnafı, sandığın kaldırılmasını istedi. Kaya, nakliyeci çağırıp sandığı ilçedeki boş bir araziye bıraktı.