Samsun'da otomobilin köprünün korkuluklarına çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Kaza, Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisi Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Oğuzhan Alver idaresindeki 55 AFM 483 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Gelemen Köprüsü korkuluklarına çarptı. Sürücü araçtan dere kenarına fırladı. Kazada sürücü ile birlikte Efecan Özkul ve Fatihcan Sere yaralandı. Ağır yaralanan Oğuzhan Alver, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Efecan Özkul ve Fatihcan Sere ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.