Samsun'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza, Çarşamba ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Ö., kullandığı 06 GB 150 plakalı otomobille seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarında yürüyen ve akrabasının cenazesine gittiği öğrenilen Kıymet Düzgün'e çarptı. Düzgün, çarpmanın etkisiyle sürüklenip yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Düzgün, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel