Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Samsun'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Gazi Mahallesi, Limon Sokak kavşağı mevkisinde seyir halindeki Kazım K. (43) idaresindeki 55 GL 182 plakalı otomobil ile İhsan A. (38) idaresindeki 34 SHZ 15 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüsü İhsan A. ile diğer araçta bulunan İrem K. (16) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
img

Sınırımız neden yangın yeri? Hakan Fidan tek cümleyle özetledi
img

Marketlerdeki etiketler dikkat çekti
img

Kaldırım taşıyla kuyumcu soymaya kalktı ama hesaba katmadığı bir şey vardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

G. I. Joe: Snake Eyes filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? G. I. Joe: Snake Eyes filmi ne zaman, nerede çekildi? 3 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Ömer Barutçu kimdir, hangi partide görev yaptı? Ömer Barutçu neden öldü? Satılmış Çim kimdir, neden öldü, kim öldürdü? 3 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yemekteyiz Çağrı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağrı Özer kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ünal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ünal Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hande kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hande Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Reyhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reyhan Depedibi kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.