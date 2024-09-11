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Samsun'da otel inşaatında patlama: Dinamit bulgusu tespit edilemedi

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Samsun'da otel inşaatının temel kazısı sırasında yaşanan patlamada 4 kişi yaralandı. Soruşturma sonucunda dinamit bulgusu tespit edilemedi ve kriminal raporu bekleniyor.

SAMSUN'da otel inşaatının temel kazısı sırasında yaşanan, yola sıçrayan taşlarla 4 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada dinamit bulgusu tespit edilemedi. Dinamit haricinde de materyal kullanılabileceği üzerinde duran savcılık, kesin tespit için kriminalden rapor bekliyor.

Olay, 7 Eylül'de, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun-Ordu kara yolunun yanındaki arsa üzerindeki otel inşaatı için kazılan temelde, taş kırma işlemi sırasında patlama oldu. Patlama sonrası fırlayıp yola saçılan taşlar, seyir halindeki araçlarda hasara yol açtı. Olayda, taşların isabet ettiği 4 kişi, yaralandı. Yaralılar, kaldırıldığı hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kapanan kara yolu, yaklaşık yarım saat boyunca yapılan temizlikten sonra yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili inşaat yetkilisi E.T., hafriyat sahibi R.L., iş makinesi operatörleri E.B. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk etapta dinamit bulgusu tespit edilmediğini belirtti. Olay yeri inceleme ekiplerinin aldığı örnekler, Samsun Kriminal Bölge Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Olayın hafriyat çalışmasını hızlandırmak için dinamit haricinde de materyal kullanılabileceği üzerinde durulduğu, kesin tespit için kriminalden rapor beklendiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Soruşturma Güncel İnşaat Samsun

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