Haberler

Samsun'da öğrenciler Gazze için mutfağa girdi

Güncelleme:
Samsun'da Havza Şehit Recep Şahin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında düzenlenen kermesin açılışı Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit ile vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Okul öğrencilerinin hazırladığı, Filistin bayrağının renklerini taşıyan ürünler ilgi görürken, aynı renklerle yapılan ve üzerinde Filistin bayrağı bulunan pasta, bir kişi tarafından 15 bin liraya satın alındı.

Kermesten elde edilen 110 bin 600 lira, Gazze yararına bağışlandı.

Okul Müdürü Eyüp Aydoğdu, öğrencilerinin kermes için çaba gösterdiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin el emeği ürünleri bir kermeste değerlendirip gelir elde etmeleri ve bu geliri Gazze için kullanmak, hepimizi mutlu etti. Bizlere destek olan halkımıza, okul çalışanlarımıza, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

Öğrenci Cansu Çağan da Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayarak, Filistin ve Gazze'deki zulmün en kısa sürede son bulmasını temenni etti.

Öğrenci Fatmagül Çalışkan ise Filistin ve Gazze yararına düzenlenen kermesle önemli bir dayanışmaya imza attıklarını dile getirerek, elde edilen gelirle Gazze'de kanayan yaralara bir nebze de olsa merhem olmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
