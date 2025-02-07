Samsun'da Ocak Ayı Güvenlik ve Asayiş Verileri Açıklandı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, ocak ayının karşılaştırmalı asayiş ve güvenlik verilerini paylaştı.

Tavlı, yaptığı açıklamada, ocak ayında yapılan çalışmalar neticesinde hapis cezası ile aranan 488 hükümlünün cezaevine teslim edildiğini, ifade için aranan 2 bin 97 kişi hakkında da gerekli işlemlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Geçen yılın ocak ayında kişilere karşı işlenen suçlarda 1183 olan olay sayısının bu yılın ocak ayında 1174'e, malvarlığına karşı işlenen suçlarda 341 olan olay sayısının 258'e gerilediğini belirten Tavlı, "Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında ilimiz genelinde yapılan planlı operasyonlar, denetimler ve asayiş uygulamaları neticesinde 330 ruhsatsız silah ele geçirilmiş ve 298 şahıs hakkında işlem tesis edilmiştir. Kolluk kuvvetlerimiz tarafından bu yılın ilk ayında ilimiz genelinde 1'i PKK/KCK'ya, 3'ü FETÖ'ye ve 7'si DEAŞ'a olmak üzere terör örgütlerine yönelik 11 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 1'i FETÖ, 8'i de DEAŞ terör örgütü üyesi olmak üzere 9 şahıs tutuklanmış, DEAŞ üyesi 5 şahıs gözaltına alınmış, 4 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ocak ayında gerçekleştirilen 9 operasyonda 1 organize suç çetesi çökertildiğini, 15 kişinin de gözaltına alındığı aktaran Tavlı, operasyonlarda 1 fabrika, 48 arsa, 14 otomobil, 8 şirket, 16 dükkan, 7 milyon 270 bin lira ve 185 bin 700 avro olmak üzere çok sayıda suçtan ele geçirilen para ve mal varlığına el konulduğunu vurguladı.

Tavlı, narkotik birimlerine yapılan çalışmalarda ocak ayında kent genelinde 12 kilo 540 gram ve 321 bin 549 narkotik madde ele geçirildiğine dikkati çekerek, "Bu doğrultuda uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen 87 operasyonda 97 şahıs gözaltına alınmış, 68 şahıs tutuklanmış ve 16 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanıcılığı başta olmak üzere 678 çeşitli olayda 139 şahıs gözaltına alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Siber ekiplerinin de bu yılın ilk ayında 213 kişi ve hesapta suç unsuru tespit ettiğini aktaran Tavlı, sanal devriyelerde 39 kişinin terörle iltisaklı olduğunun belirlendiğini, yasadışı bahis ve bilişim operasyonunda 8 kişinin gözaltına alınarak 1 kişinin tutuklandığına dikkati çekti.

Tavlı, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 kişinin tutuklandığını belirtti.

Samsun'da güvenli ve akıcı trafiğin temini için 2025 yılının ocak ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinin geçen yılın ocak ayı ile karşılaştırılmasını paylaşan Tavlı, şöyle devam etti:

"Denetlenen araç sayısının 173 bin 378'den 174 bin 497'ye, işlem yapılan araç sayısının 35 bin 174'ten 53 bin 81'e, çakar denetimi yapılan araç sayısının 267'den 357'ye, işlem yapılan ticari taksi sayısının 163'ten 205'e, denetim yapılan okul servisi sayısının 2 bin 516'dan 3 bin 189'a, işlem yapılan okul servisi sayısının ise 138'den 219'a yükseldiğini görmekteyiz. Özellikle alkollü araç kullanan, hız sınırına ve kurallara uymayan sürücülere yönelik trafik denetimlerimizi sahada daha da artıracağız. Bu konuda kurallara uymayan sürücülere asla taviz verilmeyecektir."

Samsun'u daha ileriye taşımak amacıyla kolluk kuvvetlerince yürütülen çalışmalara hassasiyet ve sağduyu ile yaklaşan tüm vatandaşlara şükranlarını sunan Tavlı, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 7/24 esasına göre mesai yapan kolluk kuvvetlerine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.