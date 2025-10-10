Samsun'da Narkotik Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Vezirköprü'de ailelere yönelik farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla "Narkorehber" eğitimi düzenlendi.

Vezirköprü Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, katılımcılara narkotik farkındalık eğitimi verdi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Özgür Kaya, en büyük güçlerinin vatandaşlar olduğuna işaret ederek, "Vatandaşlarımız ne kadar yanımızda olursa biz o kadar güçlü olabiliyoruz. Uyuşturucu ve bağımlılık yapan diğer maddelerle mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Uyuşturucu kullanım alanlarına baktığımızda, kullananların yarısı evde kullanıyor, yani gözümüzün önünde. Çocuklarımızı sürekli gözlemlemeliyiz. Herkesin başına polis, jandarma dikemeyiz. Duyarlı vatandaşlarımızın desteği bizim için çok önemli." dedi.

Programa Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul, Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Feride Paşayiğit, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.