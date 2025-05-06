Samsun'da Narko Alan Uygulaması: Ruhsatsız Tabanca ve Fi?ekler Ele Geçirildi
Samsun'da Narko Alan uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 147 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Narko Alan uygulaması yapıldı.
Uygulamada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 147 adet 9x19 mm tabanca fişeği, 1 adet radar tespit cihazı ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatıldı.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel