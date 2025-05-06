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Samsun'da Narko Alan Uygulaması: Ruhsatsız Tabanca ve Fi?ekler Ele Geçirildi

Samsun'da Narko Alan Uygulaması: Ruhsatsız Tabanca ve Fi?ekler Ele Geçirildi
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Samsun'da Narko Alan uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 147 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Narko Alan uygulaması yapıldı.

Uygulamada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 147 adet 9x19 mm tabanca fişeği, 1 adet radar tespit cihazı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
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