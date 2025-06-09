Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Kavak ilçesinde, kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı. 22 yaşındaki sürücü Ali Berkay Uçar olay yerinde yaşamını yitirdi.

Samsun'un Kavak ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Berkay Uçar (22) idaresindeki 06 ABU 760 plakalı motosiklet, Saraçoğlu rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savrularak refüjdeki kanala düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan motosiklet sürücüsünün kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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