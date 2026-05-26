Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü kurye öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü kurye Murat Önder hayatını kaybetti. Kaçan sürücü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kaza, Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Samsun yönüne giden İ.D. yönetimindeki 16 BFM 153 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında sipariş teslimi yapan Murat Önder idaresindeki 55 JU 140 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, kaldırımda bulunan trafik levhası direğine çarptı. Yaralanan Önder, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Önder, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrası kaçan hafif ticari araç sürücüsü, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.