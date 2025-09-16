Samsun'da Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kirazlık mevkisindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü TOMA ekibi de destek veriyor.