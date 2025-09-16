Haberler

Samsun'da Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir kereste fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İtfaiye ve polis ekipleri yangın yerine sevk edildi.

Kirazlık mevkisindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü TOMA ekibi de destek veriyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
