Samsun'da kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde yol kenarındaki evin duvarına çarpıp, sulama kanalına düşen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bafra ilçesi Balıklar köyünde meydana geldi. Enes Emre Akkurt'un (21) kontrolünü yitirdiği 55 DA 040 plakalı kamyonet, yol kenarındaki evin duvarına çarpıp, savrularak sulama kanalına düştü. Kazada sürücü Akkurt hayatını kaybetti, yanındaki kuzenleri Nur Banu Akkurt (14) ve Mehmet Akkurt (19) ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.