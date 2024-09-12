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Samsun'da Kalp Krizi Geçiren Hasta İçin Ambulans Helikopter Sevk Edildi

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Samsun'un Alaçam ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir hasta kalp krizi geçirdi. Hasta, ambulans helikopter ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde kalp krizi geçiren hasta için ambulans helikopter sevk edildi.

Göğüs ağrısı nedeniyle Alaçam Devlet Hastanesi'ne başvuran Metin Keskin'in (34) muayenesinde, kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Keskin, ilçe stadyumundan ambulans helikopter ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderildi.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş - Güncel

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