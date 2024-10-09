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Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başlatıldı

Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başlatıldı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi. Tarım ürünlerine zarar veren bu zararlıya karşı, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Tekkeköy Belediyesi iş birliğiyle planlı ilaçlama yapıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştiriliyor.

Tarım ürünlerinde önemli zarara yol açan kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy Belediyesi ve Tekkeköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Mücadele çalışmaları çerçevesinde ilçedeki metruk binalar ile konaklayabileceği alanlar ilaçlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erdoğan, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti.

İlk etapta zararlının yoğun görüldüğü mahallelerde ilaçlama çalışmalarına başlandığını belirten Erdoğan, "Hamzalı, Kerpiçli, Sıtmasuyu, Bakacak, Sarıyurt Balcalı Kahyalı Aşağıçinik Köprübaşı ve Kababürük mahallelerindeki kullanılmayan okullar ile camiler ve sağlık ocakları, 3 gün süren çalışmalarla ilaçlandı. Çalışmalar diğer mahallerde de devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler Tekkeköy samsun Güncel Çevre Yaşam Tarım

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