Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 6 bin 400 makaron ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçakçılıkla mücadele ekipleri tarafından 6 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü