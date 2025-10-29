Haberler

Samsun'da Kaçak Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda 471 bin 400 makaron ve 13 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 471 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ve sigara satışının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, A.U'ya (50) ait bir iş yeri ve depoda yaptıkları aramada 447 bin 600 boş, 23 bin 800 doldurulmuş makaron ile 13 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.U, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
