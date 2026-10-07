Samsun'da İlkadım ve Canik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İlkadım'daki adreste 9,20 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca, Canik'teki adreste ise 51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
İlkadım ilçesinde B.Ç'nin (44) ikametinde yapılan aramalarda 9,20 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Canik ilçesinde S.Ö'nün (31) ikametinde yapılan aramalarda ise ekipler, 51 gram sentetik uyuşturucuyu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA