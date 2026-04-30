Samsun'da Hz. Muhammed'i anma programı düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Alemlere Rahmet Hz. Muhammed" programında meslek lisesi öğrencileri bir araya geldi.

Bafra Gençlik Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Bafra Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Hicri takvime göre Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı olması dolayısıyla hazırlanan ve okullar kapanana kadar sürdürülmesi planlanan proje kapsamında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Bafra İlçe Müftülüğü manevi rehberi Rukiye Yılmaz, Hz. Muhammed'in hayatı, örnek ahlakı ve merhameti üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Sportif faaliyetlerin ardından öğle namazını eda eden öğrencilere, "Çağrı" filmi izletildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, hedeflerinin gençleri Peygamber efendimizin güzel ahlakıyla tanıştırmak olduğunu vurgulayarak, "Onların manevi dünyalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizi tanımak ve anlamak hepimizin görevidir." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek
