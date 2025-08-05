Samsun'da Hırsızlık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheliden 3'ü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan operasyonda çalınan eşyalar ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheliden 3'ü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kumköy Mahallesinde S.B'ye (68) ait eve giren kimliği belirsiz kişiler evden hırsızlık yaptı.

İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, hırsızlık olayını E.S. (48), K.S. (19), S.A. (68) ve E.A'nın (55) gerçekleştirdiği belirlendi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, çalınan 1 reşat altın, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 8 kişilik gümüş çatal bıçak takımı, 300 fişek, 1 işlemeli bıçak ve 1 nargile seti ele geçirdi.

Operasyonlarda K.S, S.A. ve E.A. yakalanarak gözaltına alındı, E.S. aranıyor.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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