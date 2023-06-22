Samsun'da hırsızlar aynı eve ikinci kez girdi

Samsun'un Bafra ilçesinde Ömer Yıldırım'a ait eve bir aydı ikinci kez giren hırsızlar telefonu çaldı. Hırsızların daha önce de duvarda asılı tüfeği çaldığı bildirildi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Ömer Yıldırım'a ait eve bir aydı ikinci kez giren hırsızlar telefonu çaldı. Hırsızların daha önce de duvarda asılı tüfeği çaldığı bildirildi.

Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Şehit Muhammet Önder Sokak'ta oturan Ömer Yıldırım'ın müstakil evire arka odanın penceresinden giren hırsızlar, televizyonu çaldı. Akşam eve geldiğinde odanın dağınık ve televizyonun olmadığını gören Ömer Yıldırım polise ihbarda bulundu. Bir ay önce de yine aynı eve giren hırsızların duvarda asılı bulunan tüfeği çaldığı belirtildi. Evde parmak izi çalışması yapan ekiplerin her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.