Samsun'da hafif ticari araç çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde A.İ. idaresindeki hafif ticari araç, 5 yaşındaki Ecrinnur Kutbay'a çarptı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
A.İ. idaresindeki 55 AAP 314 plakalı hafif ticari araç, Sungurlu Mahallesi Ülker Sokak'ta Ecrinnur Kutbay'a (5) çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel