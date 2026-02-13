Samsun'da fuhuş operasyonu; 8 gözaltı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhşa teşvik, fuhşa aracılık ve fuhuş için yer temin etmek suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.T., B.G., Ş.Ö., T.D., N.D., H.P., T.Z. ve H.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 8 şüpheli, 'fuhşa teşvik etmek', 'fuhşa aracılık etmek' ve 'fuhuş için yer temin etmek' suçlamalarıyla geniş güvenlik önlemleri altında Samsun Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.