Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, masaj salonunun sahipleri gözaltına alındı. 3 çalışan ise ifadeleri için emniyete götürüldü.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen bir masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda, iş yeri sahipleri A.K. (27) ile A.K. (41) 'Fuhşa teşvik ve yer ile imkan sağlama' suçlamasıyla gözaltına alındı. İş yerinde çalışan 3 kişi ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
