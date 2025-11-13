Samsun'da Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı
Havza ilçesinde hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine konuldu.
Samsun'un Havza ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Havza ilçesinde belirlenen adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
