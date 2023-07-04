Üye Girişi
Haberler
Samsun'da Eşini Tacizle Suçladığı Babasını Öldüren Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Eşini Tacizle Suçladığı Babasını Öldüren Şahıs Tutuklandı

Güncel Haberler

Samsun'un Alaçam ilçesinde, eşini tacizle suçladığı babasını tüfekle vurarak öldüren Doğukan Ak tutuklandı. Olayda babaannesi de yaralandı.

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde,

eşini tacizle suçladığı babası Yaşar Ak'ı (47) tüfekle vurarak öldüren Doğukan Ak (23), tutuklandı.Olay, Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Gökçeboğaz Mahallesi'nde gece meydana geldi. Doğukan Ak, boşandığı annesinin 2 katlı müstakil evinde oturan babası Yaşar Ak'ı (47) ile eşini taciz ettiği iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldürdü. Babaannesi Safinaz Doğan'ı (68) da tüfeğin kabzası ile yaraladıktan sonra evi yakan Ak, otomobil gasbederek olay yerinden kaçtı. Jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Doğukan Ak, Alaçam Adliyesi'ne sevk edildi. Ak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp, cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Şahinol - Güncel

Doğukan Alaçam Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title