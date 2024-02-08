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Samsun'da DEAŞ Şüphelisi Gözaltına Alındı

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Samsun'un Canik ilçesinde, Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi M.T. bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde, Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi M.T. bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Canik İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye uyruklu M.T.'nin DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğunu belirledi. Şüpheli bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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