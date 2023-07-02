Samsun'da Canlı Yayın Aracı Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Ordu'da çekim yaptıktan sonra Sinop'a giden bir firmaya ait 34 KA 8854 plakalı canlı yayın aracı, sürücüsü Ahmet Ali Çelenk'in kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada araçtaki Saliha Adıgüzel ile Furkan Akbulut hayatını kaybetti, Mustafa Gürler de yaralandı. Gürler, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.