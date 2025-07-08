Samsun'da Alabora Olan Teknedeki 5 Kişi Kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında denizde alabora olan teknedeki 5 kişi kurtarıldı.

Atakum ilçesi Çakırlar Mahallesi açıklarında bir teknenin alabora olduğu ve suda kazazedelerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, denizde 5 kazazede ve ters dönmüş vaziyetteki tekneyi tespit etti.

Cankurtaranlar tarafından kazazedeler kurtarıldı.

Kurtarılanların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kısmen batan sandal kıyıya çekildi.