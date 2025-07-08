Samsun'da Alabora Olan Teknedeki 5 Kişi Kurtarıldı

Samsun'da Alabora Olan Teknedeki 5 Kişi Kurtarıldı
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Samsun'un Atakum ilçesinde alabora olan bir teknedeki 5 kişi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ve diğer ekipler tarafından kurtarıldı. Kazazedelerin sağlık durumları iyi, batık tekne kıyıya çekildi.

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında denizde alabora olan teknedeki 5 kişi kurtarıldı.

Atakum ilçesi Çakırlar Mahallesi açıklarında bir teknenin alabora olduğu ve suda kazazedelerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, denizde 5 kazazede ve ters dönmüş vaziyetteki tekneyi tespit etti.

Cankurtaranlar tarafından kazazedeler kurtarıldı.

Kurtarılanların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kısmen batan sandal kıyıya çekildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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