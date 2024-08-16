Samsun'da Akıntıya Kapılan Aile Kurtarıldı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan çift ile 3 kızı cankurtaranlar tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan aileden baba Mehmet Taş'ın (41) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Atakum ilçesine bağlı Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Elif (40) ve Mehmet Taş ile kızları Zehra (11), Nevra (7) ve Meyra Taş (5) öğle saatlerinde serinlemek için denize gitti. Kıyıdan yaklaşık 100 metre uzaklaşan ve akıntıya kapılan Taş ailesinin bireyleri boğulma tehlikesi geçirdi. Bu sırada olay yerine yakın olan Samsun İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve Cankurtaran ekipleri Taş çifti ile çocuklarını sudan çıkardı. Taş ailesinin bireyleri, sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Mehmet Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.