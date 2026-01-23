Samsun'da 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi Şehit Pilot Ümit Özer Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Mehmet Ç'den haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerinden yardım talep etti.

İhbar üzerine adrese giderek eve giren Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Mehmet Ç'yi hareketsiz yatarken buldu.

Mehmet Ç'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
