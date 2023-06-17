Samsun'da silahlı kavga: 1 tutuklama

?Olay, önceki gün Terme ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Darp edilen Ulutan E., tüfekle ateş açıp amca çocukları olan Ferda E., Nazlıbey E., Ramazan E., Fethi E., Hasan E. ve Tayfun E.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba ve Gazi Devlet Hastaneleri ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Diğer yaralıların tedaisinin sürdüğü belirtildi.