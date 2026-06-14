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Samsun'da 1242 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Samsun'da 1242 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
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Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 3 ayrı etkinlikte toplam 1242 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. NARKO-ANNE, NARKO-REHBER ve NARKO-NOKTA faaliyetleri kapsamında vatandaşlara eğitim verilirken, UYUMA ve NARVAS projeleri tanıtıldı.

Samsun'da düzenlenen 3 etkinlikte 1242 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Ataköy Mahallesi'ndeki Aktif Yaşam Merkezi'nde 13 kişiye "NARKO-ANNE", Anadolu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çay ocağında 29 kişiye "NARKO-REHBER" eğitimi verildi.

Çatalarmut Mahallesi'nde kurulan semt pazarında ise vatandaş ve esnafa yönelik "NARKO-NOKTA" faaliyeti gerçekleştirilerek 1200 kişiye ulaşıldı.

Toplam 3 etkinlikte 1242 kişiye "NARKO-YETİŞKİN", "NARKO-ANNE" ve "NARKO-NOKTA" faaliyetleri kapsamında bilgilendirme yapıldı, ayrıca "UYUMA" ve "NARVAS" projeleri tanıtıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
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