Samsun'da kayıp kişinin cansız bedenine baraj gölünde ulaşıldı

Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 23 gündür kayıp olan 60 yaşındaki Nimet Serdar'ın cesedi, baraj gölünde yapilan arama çalışmaları sonucu bulundu. 17 Ocak'ta kaybolan Serdar'ın cenazesi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 23 gündür kayıp olarak aranan 60 yaşındaki Nimet Serdar'ın cansız bedeni baraj gölünde bulundu.

Vezirköprü ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde ikamet eden Serdar'dan 17 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Vezirköprü Kaymakamlığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda ekipler, 22 gün boyunca havadan, karadan ve baraj gölünde arama yaptı.

Çalışmaların 22'nci gününde Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve AFAD Sualtı Arama ekibince baraj gölünde erkek cesedi bulundu. Cesedin Serdar'a ait olduğu belirlendi.

İkametine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki baraj gölünden çıkarılan Serdar'ın cenazesi, ön inceleme için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
500

