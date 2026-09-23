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Samsun'da 1560 paket kaçak tütün çubuğu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'da 1560 paket kaçak tütün çubuğu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde durdurulan araçta 1560 paket ısıtmalı tütün çubuğu, 119 paket sigara, 50 puro, 5 elektronik sigara ve elektronik ısıtmalı sigara cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında kaçakçılık suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip edilen bir aracı İlkadım ilçesinde durdurdu.

Araçtaki aramada, bagajdaki valizlere saklanmış kaçak olduğu belirlenen 1560 paket ısıtmalı tütün çubuğu, 119 paket sigara, 50 puro, 5 elektronik sigara ile elektronik ısıtmalı sigara cihazı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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