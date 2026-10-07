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Samsun Canik'te 2 bin 352 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'un Canik ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphe üzerine belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 2 bin 352 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 bin 352 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Canik ilçesinde şüphe üzerine belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 2 bin 352 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G. (23), C.K. (28) ve S.Y. (24) işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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